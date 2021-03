Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini positiva al Covid: la decisione della produzione (Di sabato 13 marzo 2021) “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”. Lo ha scritto Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram. Ha annunciato di essere positiva al coronavirus. Poi ha anche ha condiviso diversi video in cui tranquillizza i fan sul suo stato di salute, mostrandosi energica e scoppiettante: “Sto veramente bene. Al massimo ho un po’ di tosse e mi cola il naso”. Nonostante la notizia, la cantante sdrammatizza con la proverbiale ironia: “Da Twerking Queen a Covid Queen”. Per questo motivo la nipote di Ferruccio Lamborghini non può partecipare in studio come opinionista alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi. Ospite a “Verissimo”, insieme a Iva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021) “Ciao, sono, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il”. Lo ha scrittosul suo profilo Instagram. Ha annunciato di essereal coronavirus. Poi ha anche ha condiviso diversi video in cui tranquillizza i fan sul suo stato di salute, mostrandosi energica e scoppiettante: “Sto veramente bene. Al massimo ho un po’ di tosse e mi cola il naso”. Nonostante la notizia, la cantante sdrammatizza con la proverbiale ironia: “Da Twerking Queen aQueen”. Per questo motivo la nipote di Ferruccionon può partecipare in studio come opinionista alla prossima edizione de “L’dei”, condotta da Ilary Blasi. Ospite a “Verissimo”, insieme a Iva ...

