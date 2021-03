Isola 2021, Vera Gemma: il passato da spogliarellista e domatrice (Di sabato 13 marzo 2021) Che Vera Gemma fosse uno spirito libero e un’anima ribelle era già emerso in modo più che evidente durante la sua partecipazione a Pechino Express, dove ha fatto faville. Ora che la figlia di Giuliano Gemma, però, si prepara a intraprendere una nuova stimolante avventura, emergono tutta una serie di retroscena sul suo passato che la rendono un personaggio ancora più intrigante. In un’intervista al settimanale Diva&Donna, Vera ha raccontato dei lati di sé finora poco noti, in particolare rispetto alle sue relazioni e ad alcune scelte di vita. Una fra tutte: la decisione di entrare a far parte di un circo per seguire un amore. “Il circo l’avevo vissuto sin da piccola con mio padre perché lo amavamo entrambi follemente. Poi mi sono riavvicinata, facendo un documentario, quando è morto papà e mi sono ... Leggi su dilei (Di sabato 13 marzo 2021) Chefosse uno spirito libero e un’anima ribelle era già emerso in modo più che evidente durante la sua partecipazione a Pechino Express, dove ha fatto faville. Ora che la figlia di Giuliano, però, si prepara a intraprendere una nuova stimolante avventura, emergono tutta una serie di retroscena sul suoche la rendono un personaggio ancora più intrigante. In un’intervista al settimanale Diva&Donna,ha raccontato dei lati di sé finora poco noti, in particolare rispetto alle sue relazioni e ad alcune scelte di vita. Una fra tutte: la decisione di entrare a far parte di un circo per seguire un amore. “Il circo l’avevo vissuto sin da piccola con mio padre perché lo amavamo entrambi follemente. Poi mi sono riavvicinata, facendo un documentario, quando è morto papà e mi sono ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - loredanal75 : @shesmyqueenelsa @_comedicoio 'Tommaso Zorzi l'isola dei famosi 2021 #tzvip #tzisola ' è il gruppo Facebook - federbiniebooks : L’isola del tesoro (2) - DrApocalypse : Selvaggia Lucarelli vs. Ilary Blasi sulla 'difesa' di Daniela Martani all'Isola dei Famosi -