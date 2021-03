Ischitella | 104 anni | firma il consenso e si vaccina Taranto | sta meglio il militare ricoverato dopo la somministrazione

(Di sabato 13 marzo 2021) Di Francesco Santoro: «Ha 104e stando il modulo diper essereto contro Sars-Cov-2 nel centrole predisposto nel suo comune»,in provincia di Foggia. A darne notizia è l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, il quale si mostra fiducioso sull’esito della campagnale in Puglia e traccia un quadro della situazioneaver utilizzato il 99,3 per cento delle dosi di siero anti-Covid disponibili facendo registrare, almeno per il momento, la performance migliore in Italia. «Procede al ritmo massimo consentito dalle consegne- scrive su Facebook l’epidemiologo-. Abbiamo oggi predisposto un calendario che pianifica le fasi successive in base al più recente» piano varato dal governo. «Il ...

Di Francesco Santoro: «Ha 104 anni e sta firmando il modulo di consenso per essere vaccinato contro Sars-Cov-2 nel centro vaccinale predisposto nel suo comune», Ischitella in provincia di Foggia. Lo scrive su Facebook ...
«Siamo fieri, con il nostro servizio sanitario, di difendere la vita di quanto abbiamo di più caro. I nostri anziani. Ha 104 anni e sta firmando il modulo di consenso per ...