International Women’s Week, l’ultima vittoria delle donne danesi: «Il sesso senza consenso è sempre stupro» (Di sabato 13 marzo 2021) Anno dopo anno, i Paesi scandinavi continuano a essere in cima alle classifiche sulla parità di genere. Con stipendi più alti, un welfare più sviluppato, e lunghi congedi di paternità, Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca sono considerati dei paradisi di uguaglianza tra uomini e donne. Proprio la Danimarca, secondo il report Women, Peace and Security Index, pubblicato nel 2019, sarebbe il miglior Paese al mondo dove nascere o diventare donna. Ma «la parità di genere in Danimarca è un mito». Kirstine Holst è una giornalista freelance. Nel 2017 denunciò un caso di stupro: «Era stato un amico di cui mi fidavo molto», racconta a Open. Una realtà, quella della violenza sulle donne che nei Paesi nordici ha tra le più alte percentuali d’Europa. Uno studio pubblicato da Social Science & Medicine ha rivelato come il 32% ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Anno dopo anno, i Paesi scandinavi continuano a essere in cima alle classifiche sulla parità di genere. Con stipendi più alti, un welfare più sviluppato, e lunghi congedi di paternità, Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca sono considerati dei paradisi di uguaglianza tra uomini e. Proprio la Danimarca, secondo il report Women, Peace and Security Index, pubblicato nel 2019, sarebbe il miglior Paese al mondo dove nascere o diventare donna. Ma «la parità di genere in Danimarca è un mito». Kirstine Holst è una giornalista freelance. Nel 2017 denunciò un caso di: «Era stato un amico di cui mi fidavo molto», racconta a Open. Una realtà, quella della violenza sulleche nei Paesi nordici ha tra le più alte percentuali d’Europa. Uno studio pubblicato da Social Science & Medicine ha rivelato come il 32% ...

