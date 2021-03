Inter, Berni: “Mi dispiace non aver esordito. Troppe critiche su Handanovic, è tra i migliori” (Di sabato 13 marzo 2021) L'ex portiere dell'Inter Tommaso Berni ha parlato a Tuttosport dove ha ripercorso il suo passato con la maglia dei meneghini: "Mi porto dentro emozioni incredibili, l'Inter è un club glorioso, tutto deve essere di altissimo livello anche fuori dal campo. Mi dispiace solamente non aver esordito - rivela l'ex portiere dei milanesi - . Le critiche ad Handanovic? Il campo non mente, le chiacchiere sono inutili. Sul terreno verde non puoi rubare, l’unica risposta vera la si trova sul campo. C’è stato troppo accanimento su di lui. Si dimenticano i dieci anni in cui ha tenuto a galla la barca con prestazioni super. Handanovic è uno dei portieri più forti a livello Internazionale, è completo sotto ogni aspetto. Penso che fino ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'ex portiere dell'Tommasoha parlato a Tuttosport dove ha ripercorso il suo passato con la maglia dei meneghini: "Mi porto dentro emozioni incredibili, l'è un club glorioso, tutto deve essere di altissimo livello anche fuori dal campo. Misolamente non- rivela l'ex portiere dei milanesi - . Lead? Il campo non mente, le chiacchiere sono inutili. Sul terreno verde non puoi rubare, l’unica risposta vera la si trova sul campo. C’è stato troppo accanimento su di lui. Si dimenticano i dieci anni in cui ha tenuto a galla la barca con prestazioni super.è uno dei portieri più forti a livellonazionale, è completo sotto ogni aspetto. Penso che fino ...

