Innocenti nuovo presidente della federazione Rugby | ‘raggiunta la meta’

(Di sabato 13 marzo 2021) Marzioè il ventunesimoItaliana, eletto oggi in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva svoltasi presso la Nuova Fiera di Roma. Marzioè stato eletto al primo scrutinio con il 56% dei voti, precedendo Paolo Vaccari ed Alfredo Gavazzi che nel primo turno di votazioni hanno ricevuto rispettivamente il 40% e 3% delle preferenze. L’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva prosegue con le votazioni per l’elezione dei Consiglieri Federali e deldel Collegio dei Revisori dei Conti. “Sono felice, è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati”, ha dichiarato ilFir Marzio ...

Svolta storica nel rugby italiano che per la prima volta dall'anno della fondazione della federazione (1928) sarà guidata da un veneto, sia pure d'adozione, come il livornese Marzio, 62 anni, 42 volte in azzurro e capitano nella prima coppa del mondo in Nuova Zelanda nel 1987. Giocava terza linea e ha vinto 4 scudetti con il Petrarca Padova. Dal 2013 era presidente del ...