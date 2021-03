Innocenti eletto presidente Fir “Uniti per centrare gli obiettivi” (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il rugby italiano si affida a Marzio Innocenti. L'assemblea generale, riunita alla Nuova Fiera di Roma, ha scelto come nuovo presidente federale il toscano, classe 1958 e originario di Livorno, medico specialista in otorinolaringoiatra e numero uno del Comitato Regionale Veneto dal 2013. Innocenti ha ricevuto il 56,38% dei voti battendo Paolo Vaccari (40,37%) e il numero uno uscente della Fir Alfredo Gavazzi (3,20%). “Sono felice – ha dichiarato il nuovo presidente – è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati. Inizia una nuova storia, cercherò di portare avanti con tutte le mie forze quello che ho promesso, ma sono troppo piccolo per poter risolvere da solo i problemi: posso farlo solo con il vostro sostegno, io di sicuro ci metterò tutto me ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il rugby italiano si affida a Marzio. L'assemblea generale, riunita alla Nuova Fiera di Roma, ha scelto come nuovofederale il toscano, classe 1958 e originario di Livorno, medico specialista in otorinolaringoiatra e numero uno del Comitato Regionale Veneto dal 2013.ha ricevuto il 56,38% dei voti battendo Paolo Vaccari (40,37%) e il numero uno uscente della Fir Alfredo Gavazzi (3,20%). “Sono felice – ha dichiarato il nuovo– è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati. Inizia una nuova storia, cercherò di portare avanti con tutte le mie forze quello che ho promesso, ma sono troppo piccolo per poter risolvere da solo i problemi: posso farlo solo con il vostro sostegno, io di sicuro ci metterò tutto me ...

