In un'azienda di Forlì spogliatoi separati per cristiani e musulmani: «Lo hanno chiesto gli operai» (Di sabato 13 marzo 2021) In un'azienda di Forlì gli spogliatoi per i dipendenti sono stati divisi tra cristiani e musulmani. Una storia a tratti surreale emersa quasi per caso da una telefonata che un sindacalista ha fatto all'imprenditore della ditta di vernici nella quale è in corso una vertenza. Al Corriere della Sera, è lo stesso sindacalista Cristian Pancisi a ricostruire: «Sono rimasto scioccato quando l'imprenditore mi ha messo al corrente che, nella sua azienda, ci sono spogliatoi separati: per lavoratori bianchi e lavoratori neri. Mi aveva detto proprio così. "Sarò pure considerato razzista ma nella mia azienda funziona in questo modo"». Cosa è successo Nell'azienda lavorano 20 persone di cui la metà italiani. Un giorno un dipendente sarebbe andato a pregare in moschea e, al ...

