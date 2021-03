In Italia doppia pandemia sanitaria ed economica | dice il cardinale Bassetti

Leggi su agi

(Di sabato 13 marzo 2021) AGI - “L'è toccata da una: unae l'altra. Bisogna quindi pensare alla salvaguardia della salute e a proteggere l'occupazione. Perché la piaga della disoccupazione mina la dignità della persona”. Così ilGualtiero, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha aperto questa mattina, in collegamento video, i lavori del Consiglio nazionale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl) che si è tenuto a Roma. Dopo aver ringraziato l'Mcl per l'impegno al servizio del prossimo e nella diffusione della Dottrina sociale della Chiesa, ilha esortato: “Dobbiamo costruire una società in cui si promuova lo sviluppo integrale della persona: per ...