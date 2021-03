In Italia altri 26.062 casi di Covid e 317 morti, tasso di positività al 7% (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Sono 26.062 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (ma in netta crescita rispetto a sabato scorso, quando erano 23.641). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con 372.944 tamponi eseguiti, tremila più di ieri: il tasso di positività è in lieve calo dal 7,3 al 7 per cento. I decessi sono 317 (ieri 380), per un totale di 101.881 vittime da inizio epidemia. Sempre in forte crescita i ricoveri: le terapie intensive che sono 68 in più (ieri +55), con ben 270 ingressi del giorno, 2.982 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 497 unità (ieri +409), 24.153 in tutto. La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.809), seguita da Emilia Romagna (+2.950), Campania (+2.940), Veneto (+2.682), ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Sono 26.062 i nuoviinnelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (ma in netta crescita rispetto a sabato scorso, quando erano 23.641). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con 372.944 tamponi eseguiti, tremila più di ieri: ildiè in lieve calo dal 7,3 al 7 per cento. I decessi sono 317 (ieri 380), per un totale di 101.881 vittime da inizio epidemia. Sempre in forte crescita i ricoveri: le terapie intensive che sono 68 in più (ieri +55), con ben 270 ingressi del giorno, 2.982 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 497 unità (ieri +409), 24.153 in tutto. La Regione con piùè sempre la Lombardia (+5.809), seguita da Emilia Romagna (+2.950), Campania (+2.940), Veneto (+2.682), ...

