In America' s cup solo tre precedenti simili alla sfida di Luna Rossa

AGI - Con il 3-3 di ieri Luna Rossa è già nella storia perché solo altre tre volte, in più di 150 anni di regate, l'America's Cup aveva visto una sfida così equilibrata. Se escludiamo le prime due edizioni, quella del 1851 all'Isola di Wight vinta da 1-0 America sui britannici del Royal Yacht Squadron, stesso risultato nel 1870 con il bis del circolo velico newyorkese, l'America's Cup ha avuto spesso sfide verticali in cui uno dei due equipaggi ha dominato: per sette volte si è registrato il 2-0, cinque volte il 3-0, mentre il risultato più frequente è stato il 4-0, ottenuto in otto edizioni. Lo 0-5 con cui Luna Rossa venne sconfitta dal Team New Zealand nel 2000 è uno degli scarti maggiori, ripetuto in tre edizioni, ma non il più ampio. Il record è il 7-1 inflitto dai neozelandesi al ...

Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? parte meglio e domina Gara-5, ma ?@EmiratesTeamNZ? riesce a far lo stesso in Gara-6 Non si rompe l'eq… - Open_gol : La terza giornata si chiude in parità: imprendibili i neozelandesi in gara 6

