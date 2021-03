Imprese | Ordine commercialisti Napoli | “Evidenziare casi cattiva gestione societaria”

Leggi su dire

(Di sabato 13 marzo 2021) NAPOLI – “Il ruolo dei commercialisti, accanto ad avvocati e giudici, è fondamentale per capire quali siano i casi in cui è possibile, se non necessario, presentare denuncia di cattiva gestione societaria e soprattutto chi deve farlo. La normativa, infatti, non prevede casi specifici, che vanno valutati singolarmente per non ingolfare il Tribunale delle Imprese. Per questo l’articolo 2409 non è solo importante per le società, ma diventa una norma di interesse generale, fondamentale per tutelare il patrimonio economico societario”. Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, nell’ambito del webinar ‘L’Articolo 2409 – Il cambio di Governance e il ruolo dei professionisti‘, organizzato dalla commissione di studio del Tribunale delle Imprese dell’Odcec partenopeo.