Ilary Blasi racconta il matrimonio con Francesco Totti: “Ci facciamo bene a vicenda” (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuta a Verissimo per presentare l’imminente ritorno dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha toccato diversi temi nell’intervista con Silvia Toffanin. Tra questi anche il rapporto e il matrimonio con Francesco Totti, con cui ormai la conduttrice è sposata dal 2005. “Ci sosteniamo a vicenda, non sono romantica ma dopo vent’anni mi guarda ancora con gli stessi occhi – racconta – Non so quale sia il segreto, l’amore è sempre la base di tutto. Credo sia fondamentale confrontarsi, si evolve di continuo come persone e non sempre siamo sulla stessa linea. Ci facciamo bene a vicenda, lui a me e io a lui.” La Blasi ha anche parlato del momento difficile vissuto da Totti, che ha perso il ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuta a Verissimo per presentare l’imminente ritorno dell’Isola dei Famosi,ha toccato diversi temi nell’intervista con Silvia Toffanin. Tra questi anche il rapporto e ilcon, con cui ormai la conduttrice è sposata dal 2005. “Ci sosteniamo a, non sono romantica ma dopo vent’anni mi guarda ancora con gli stessi occhi –– Non so quale sia il segreto, l’amore è sempre la base di tutto. Credo sia fondamentale confrontarsi, si evolve di continuo come persone e non sempre siamo sulla stessa linea. Ci, lui a me e io a lui.” Laha anche parlato del momento difficile vissuto da, che ha perso il ...

Advertising

MediasetPlay : Honduras chiama, Ilary Blasi risponde! ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #Canale5, Ilar… - xottaviax : RT @GF_diretta: L’#Isoladeifamosi #isola riparte da Ilary Blasi, ma la presenza di Daniela Martani (ex #GrandeFratelo) rischia di rovinare… - rosefornoone : RT @peularis: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' ILARY BLASI SEI UNA… - xedseyes : RT @darveyfeels_: Ricordiamo la superior friendship tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin #Verissimo - blogtivvu : #Isola dei Famosi, concorrenti divisi in due categorie: parla Ilary Blasi -