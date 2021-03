Il responsabile della strategia vaccini dell’Ema: “AstraZeneca sicuro ed efficace, avanti con le vaccinazioni” – Video (Di sabato 13 marzo 2021) “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari, stiamo parlando di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale. Essendo casi molto rari non sono stati ancora discussi nel dettaglio, qual è stata la causa degli eventi e dei decessi, questo è molto importante perché prima di far questo è impossibile concludere, è impossibile dire che abbiamo un problema con questo vaccino. Ad oggi quello che ci sentiamo di dire è che il vaccino risulta sicuro e efficace, quindi bisogna continuare ad usarlo”. Lo ha detto a Sky Tg24 Marco Cavaleri, responsabile della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari, stiamo parlando di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale. Essendo casi molto rari non sono stati ancora discussi nel dettaglio, qual è stata la causa degli eventi e dei decessi, questo è molto importante perché prima di far questo è impossibile concludere, è impossibile dire che abbiamo un problema con questo vaccino. Ad oggi quello che ci sentiamo di dire è che il vaccino risulta, quindi bisogna continuare ad usarlo”. Lo ha detto a Sky Tg24 Marco Cavaleri,...

