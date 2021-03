Il prof Silvio Garattini sui decessi dopo il vaccino Astra Zeneca “Sarebbero morti ugualmente” (Di sabato 13 marzo 2021) In seguito ad alcune polemiche sul vaccino Astra Zeneca, considerato meno sicuro di altri, il professor Garattini cerca di calmare gli animi e spiega alcune questioni. C’è scetticismo nei confronti del vaccino Astra Zeneca, soprattutto dopo alcuni decessi che – inizialmente considerati causa del farmaco stesso – hanno portato allo stop delle somministrazioni di un intero L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 marzo 2021) In seguito ad alcune polemiche sul, considerato meno sicuro di altri, ilessorcerca di calmare gli animi e spiega alcune questioni. C’è scetticismo nei confronti del, soprattuttoalcuniche – inizialmente considerati causa del farmaco stesso – hanno portato allo stop delle somministrazioni di un intero L'articolo proviene da Leggilo.org.

