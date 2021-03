Il principe William e la foto sul web che non è piaciuta al popolo (Di sabato 13 marzo 2021) Mentre impazza la bufera nella Royal Family per l’ultima intervista rilasciata dai coniugi di Sussex, il principe William e la sua consorte, dopo aver risposto alle accuse prendono parte ad un evento in una scuola di Londra Il principe William e consorteA pochi giorni dall’intervista scandalo di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, arriva il primo commento extra comunicato di Bukingham Palace di un membro della Royal Family. Si tratta di William, fratello di Harry e cognato di Meghan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da principe William (@principe.William ) L’erede al trono inglese, secondo in linea di successione dopo il padre Carlo, è intervenuto sulle ... Leggi su kronic (Di sabato 13 marzo 2021) Mentre impazza la bufera nella Royal Family per l’ultima intervista rilasciata dai coniugi di Sussex, ile la sua consorte, dopo aver risposto alle accuse prendono parte ad un evento in una scuola di Londra Ile consorteA pochi giorni dall’intervista scandalo di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, arriva il primo commento extra comunicato di Bukingham Palace di un membro della Royal Family. Si tratta di, fratello di Harry e cognato di Meghan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L’erede al trono inglese, secondo in linea di successione dopo il padre Carlo, è intervenuto sulle ...

