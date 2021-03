Il piano vaccini del commissario Figliuolo: da aprile 500mila dosi al giorno. “Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre” (Di sabato 13 marzo 2021) È stato diffuso oggi il piano del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il documento, elaborato in armonia con il piano strategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale. La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella. entro giugno 52 milioni di dosi Approvvigionamento e distribuzione, attraverso costante contatto della struttura commissariale con Tutti gli stakeholder. È la prima delle linee operative della campagna vaccinale secondo il piano elaborato dal commissario Figluiolo. Ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) È stato diffuso oggi ildelstraordinario Francesco Paolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il documento, elaborato in armonia con ilstrategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale. La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella.giugno 52 milioni diApprovvigionamento e distribuzione, attraverso costante contatto della struttura commissariale congli stakeholder. È la prima delle linee operative della campagna vaccinale secondo ilelaborato dalFigluiolo. Ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di ...

