Il piano di Figliuolo: 'L'80% degli italiani vaccinati entro fine settembre' (Di sabato 13 marzo 2021) Un grande piano nazionale per arrivare più velocemente all'immunità di gregge, che per l'Italia sarebbe un'enorme boccata d'ossigeno dopo un anno difficile. L'obiettivo è di raggiungere a regime il ...

matteosalvinimi : ...ci si fosse occupati di dotare l'Italia di farmaci e vaccini necessari oggi saremmo molto piú avanti come altri… - fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - repubblica : ?? Covid, piano Figliuolo: obiettivo 500mila dosi al giorno per vaccinare 80% popolazione entro settembre, triplican… - lucafaccio : Vaccini, Figliuolo conferma l’obiettivo di finire a settembre: ‘Entro aprile 500mila iniezioni al giorno. In campo… - danieledv79 : RT @AdalucDe: Abbiamo un piano vaccini e lo hanno diffuso! Forza #Figliuolo #cambiodipasso -