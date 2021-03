Il piano del Generale Figliuolo: tutti vaccinati entro l’estate, ecco come (Di sabato 13 marzo 2021) Il Generale Figliuolo dichiara le dosi di Johnson&Johnson fondamentali per riuscire a vaccinare tutti quanti entro l’estate. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19, non è un uomo che si arrende facilmente davanti alle sfide. Infatti, ha affermato: “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle“. Di solito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) Ildichiara le dosi di Johnson&Johnson fondamentali per riuscire a vaccinarequanti. IlFrancesco Paolo, nominato commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19, non è un uomo che si arrende facilmente davanti alle sfide. Infatti, ha affermato: “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle“. Di solito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Francesco #Zambon, il ricercatore che aveva denunciato il mancato aggiornamento del piano pandemico italiano, lasci… - mattino5 : 'L'Europa deve porre il problema dei brevetti: inaccettabile che di fronte ad una tragedia mondiale, in questo mome… - raffaellapaita : Oggi abbiamo dato il parere favorevole al dpcm sulle #opere. Ci sono tre infrastrutture strategiche per la #Liguria… - ngiocoli : @TeoParmigiani @vitalbaa @RobertoBurioni Sì, quello l'ho visto. Ma è uno studio scientifico, credo. Non parte del m… - FabioFZ3 : RT @LaVeritaWeb: Francesco Zambon si dimette dall'organizzazione: «Una situazione insostenibile umanamente e professionalmente». Subì press… -