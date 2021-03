Il paradiso delle signore Marta rivela ed anticipa: “Scena molto profonda” (Di sabato 13 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente la bella e brava attrice di Marta al paradiso delle signore, facendo un’anticipazione. Marta anticipa qualche informazione sulle prossime puntate del paradiso delle signoreLa soap opera che va in onda tutti i giorni alla Rai è Il paradiso delle signore che riesce sempre a fare ottimi ascolti. Ma vediamo insieme che cosa ha anticipato, dal suo profilo social di Instagram, direttamente Marta. “Scena molto profonda” L’anticipazione lascia con il fiato sospeso Le ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa hato direttamente la bella e brava attrice dial, facendo un’zione.qualche informazione sulle prossime puntate delLa soap opera che va in onda tutti i giorni alla Rai è Ilche riesce sempre a fare ottimi ascolti. Ma vediamo insieme che cosa hato, dal suo profilo social di Instagram, direttamente. “” L’zione lascia con il fiato sospeso Le ...

Advertising

orbitnoir : ora ci pulla delle canzoni pop rock e vedete come ascendo al paradiso - FondamentaRoma : Occhio al Talento - Le segnalazioni degli addetti ai lavori: esordio su Rai 1 -Il Paradiso delle Signore- per il g… - FondamentaRoma : Occhio al Talento - Le segnalazioni degli addetti ai lavori: esordio su Rai 1 -Il Paradiso delle Signore- per il g… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021 - infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 15 marzo 2021: puntata 106 -