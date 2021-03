Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 15 al 19 marzo: la decisione di Gloria (Di sabato 13 marzo 2021) Gloria prenderà una decisione molto importante nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 15 al 19 marzo, rivelano che la donna dopo aver parlato con Stefania, deciderà di incontrare zia Ernesta e scopriremo che le due si conoscono già. Nel frattempo, Ludovica e Marcello decideranno di prendere strade diverse, ma non faranno altro che pensarsi. Intanto, Umberto si vedrà costretto a comunicare a Cosimo che il loro affare è purtroppo saltato. Infine, Stefania dopo aver ottenuto il permesso da zia Ernesta, si trasferirà dalle ragazze. Il Paradiso delle signore, spoiler 15-19 marzo: Marcello e Ludovica non fanno altro che pensarsi Le ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 marzo 2021)prenderà unamolto importante nei prossimi episodi de Il. Leinerenti le puntate in onda dal 15 al 19, rivelano che la donna dopo aver parlato con Stefania, deciderà di incontrare zia Ernesta e scopriremo che le due si conoscono già. Nel frattempo, Ludovica e Marcello decideranno di prendere strade diverse, ma non faranno altro che pensarsi. Intanto, Umberto si vedrà costretto a comunicare a Cosimo che il loro affare è purtroppo saltato. Infine, Stefania dopo aver ottenuto il permesso da zia Ernesta, si trasferirà dalle ragazze. Il, spoiler 15-19: Marcello e Ludovica non fanno altro che pensarsi Le ...

