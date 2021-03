Il nuovo piano vaccinale: 500mila dosi al giorno e immunità di gregge entro settembre (Di sabato 13 marzo 2021) E’ stato reso noto il nuovo piano vaccinale. Il Governo pensa di poter passare a 500mila dosi al giorno in poche settimane. ROMA – E’ stato reso noto il nuovo piano vaccinale. Il commissario Figliuolo, in stretto contatto con il premier Draghi e il sottosegretario Gabrielli, ha messo nero su bianco delle linee guida che, se rispettate, dovrebbero portare all’immunità di gregge entro fine settembre. Ma il generale in più di un’occasione ha ribadito come spera di accorciare di più i tempi per completare entro l’autunno la somministrazione a tutti gli italiani. Le date 500mila dosi al giorno da ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) E’ stato reso noto il. Il Governo pensa di poter passare aalin poche settimane. ROMA – E’ stato reso noto il. Il commissario Figliuolo, in stretto contatto con il premier Draghi e il sottosegretario Gabrielli, ha messo nero su bianco delle linee guida che, se rispettate, dovrebbero portare all’difine. Ma il generale in più di un’occasione ha ribadito come spera di accorciare di più i tempi per completarel’autunno la somministrazione a tutti gli italiani. Le datealda ...

Advertising

ItaliaViva : Siamo soddisfatti per il nuovo piano vaccinale, soprattutto per quanto riguarda le priorità date ai soggetti più fr… - ilfoglio_it : “Tutti vaccinati entro l'estate, ma anche prima”, ci dice l commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuo… - Antonio_Tajani : L'EMA ha autorizzato il vaccino #JohnsonAndJohnson. Una buona notizia nella lotta al #COVID19. Ora è necessario acc… - andreaugolini90 : RT @sole24ore: Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della grande di… - FanFerrante : @sonocomesonoo_ Conte ha aiutato sul profilo psicologico? Diciamo che la comunicazione di casalino ha contribuito a… -