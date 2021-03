Il nuovo piano sui vaccini anti-Covid in Italia (Di domenica 14 marzo 2021) Il piano, ideato dal generale Figliuolo, punta a raggiungere l’immunità del 60% della popolazione il 28 luglio e dell’80% il 20 settembre; per farlo occorrerà somministrare oltre 500 mila dosi al giorno Leggi su corriere (Di domenica 14 marzo 2021) Il, ideato dal generale Figliuolo, punta a raggiungere l’immunità del 60% della popolazione il 28 luglio e dell’80% il 20 settembre; per farlo occorrerà somministrare oltre 500 mila dosi al giorno

Ultime Notizie dalla rete : nuovo piano Il nuovo piano sui vaccini anti - Covid in Italia Sono alcuni dei punti salienti del nuovo "Piano per la vaccinazione contro il Covid" definito e coordinato dal generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario straordinario per l'emergenza contro il ...

Vaccini, già 3.500 aziende pronte ad aderire al piano Figliuolo Il contatore di Confindustria registra circa mille adesioni al giorno. Sono le imprese che hanno già detto sì. Sì a mettere a disposizione locali e personale sanitario per il nuovo piano di vaccinazione del Governo. A oggi, sabato 13 marzo - secondo quanto apprende Huffpost da più fonti industriali - le disponibilità inviate sono più di 3.500, tra aziende associate e non. ...

Vaccini, il nuovo piano: 80% italiani immuni a settembre, dosi ai dipendenti nelle grandi aziende Il Messaggero Il nuovo piano sui vaccini anti-Covid in Italia Il piano, ideato dal generale Figliuolo, punta a raggiungere l’immunità dell’80% della popolazione il 20 settembre; per farlo occorrerà somministrare oltre 500 mila dosi al giorno ...

Nuovo piano vaccinazioni, l’obiettivo di Figliuolo: triplicare i numeri Era atteso da qualche giorno, adesso è arrivato. Il neo Commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha redatto il nuovo piano vaccinazioni che questa sera è stato ...

