Il nuovo piano per i vaccini: c'è la "data x" per l'immunità (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici Mario Draghi e il generale Figliuolo cambiano passo sulla campagna vaccinale: mezzo milione di somministrazioni al giorno e un esercito di medici Se c'è qualcosa che Mario Draghi si sente chiedere più spesso da quando è diventato presidente del Consiglio è di fare "un cambio di passo" sulla campagna vaccinale. Al ritmo di somministrazioni attuali l'Italia vedrà l'immunità in un lasso di tempo troppo ampio, che potrebbe anche causare la formazione di nuove varianti resistenti. In più, ogni giorno ci sono ancora diverse centinaia di molti e decine di migliaia di nuovi contagiati per una terza ondata che ha richiesto ancora un lockdown per il Paese. Mario Draghi non è un esperto di comunicazione e questo si è capito, ma è un uomo che ama parlare con i fatti e così, senza conferenze stampa a reti unificate, ieri è stato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici Mario Draghi e il generale Figliuolo cambiano passo sulla campagna vaccinale: mezzo milione di somministrazioni al giorno e un esercito di medici Se c'è qualcosa che Mario Draghi si sente chiedere più spesso da quando è diventato presidente del Consiglio è di fare "un cambio di passo" sulla campagna vaccinale. Al ritmo di somministrazioni attuali l'Italia vedrà l'in un lasso di tempo troppo ampio, che potrebbe anche causare la formazione di nuove varianti resistenti. In più, ogni giorno ci sono ancora diverse centinaia di molti e decine di migliaia di nuovi contagiati per una terza onche ha richiesto ancora un lockdown per il Paese. Mario Draghi non è un esperto di comunicazione e questo si è capito, ma è un uomo che ama parlare con i fatti e così, senza conferenze stampa a reti unificate, ieri è stato ...

Advertising

ItaliaViva : Siamo soddisfatti per il nuovo piano vaccinale, soprattutto per quanto riguarda le priorità date ai soggetti più fr… - ilfoglio_it : “Tutti vaccinati entro l'estate, ma anche prima”, ci dice l commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuo… - Antonio_Tajani : L'EMA ha autorizzato il vaccino #JohnsonAndJohnson. Una buona notizia nella lotta al #COVID19. Ora è necessario acc… - gianluigiSCAROL : RT @mitchLAURENZANA: Secondo il nuovo piano di #Figliuolo, tutti gli italiani vaccinati entro la fine di settembre. SARÁ REALTÁ? #vaccini… - zazoomblog : Magistrati e avvocati interrotta la somministrazione dei vaccini dopo il nuovo Piano del Governo - #Magistrati… -