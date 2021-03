Il mondo teatro della battaglia sul vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Un anno fa, un’Italia spaventata da un virus sconosciuto e mortale e stordita da un lockdown durissimo e senza precedenti, assisteva esterrefatta ai mezzi militari russi che scorrazzavano liberamente fra l’aeroporto di Pratica di Mare e la pianura padana. La pandemia oltre a mettere a dura prova i sistemi sanitari di tutto il, a provocare lutti e a far crollare le economie, è riuscita anche a rimettere in moto la storia delle relazioni internazionali, a cominciare da un’inedita assertività delle autocrazie di Russia e Cina. La debolezza europea nell’affrontare la prima crisi pandemica globale ha rappresentato per la Russia un’occasione per aggiungere un ulteriore tassello alla propria “dottrina dell’instabilità permanente”: l’invio di una missione militare nel Nord Italia, gestita e coordinata dal MinisteroDifesa, con esperti ...