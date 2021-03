“Il grande difetto di quest’ultima edizione”. GF Vip, il massacro di Antonella Elia. Viene fuori solo ora (Di sabato 13 marzo 2021) Antonella Elia torna a parlare del grande Fratello Vip. Il reality è terminato un paio di settimane fa: ha vinto Tommaso Zorzi, l’influencer milanese ha battuto in finale Pierpaolo Pretelli. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è ritagliata il suo spazio nel ruolo di opinionista. Non sono mancate le sue battute taglienti, i suoi interventi mai scontati. Ha anche litigato con Samantha De Grenet e in quell’occasione si è superato il limite con una serie di accuse che sono sembrate eccessive. La Elia ha rilasciato un’intervista a Tele Più si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha detto: “Gli autori mi chiamavano opinionista d’assalto” e nonostante tutti si è detta soddisfatta di come ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021)torna a parlare delFratello Vip. Il reality è terminato un paio di settimane fa: ha vinto Tommaso Zorzi, l’influencer milanese ha battuto in finale Pierpaolo Pretelli. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è ritagliata il suo spazio nel ruolo di opinionista. Non sono mancate le sue battute taglienti, i suoi interventi mai scontati. Ha anche litigato con Samantha De Grenet e in quell’occasione si è superato il limite con una serie di accuse che sono sembrate eccessive. Laha rilasciato un’intervista a Tele Più si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha detto: “Gli autori mi chiamavano opinionista d’assalto” e nonostante tutti si è detta soddisfatta di come ...

