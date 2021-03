"Il grande difetto di questo Grande Fratello Vip". A telecamere spente, Antonella Elia a valanga: chi massacra (Di sabato 13 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da un paio di settimane, ma continua a far discutere. Questa volta è Antonella Elia, ex opinionista del reality di Canale 5, a parlarne. Intervistata da Tele Più, la showgirl si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Ma ha anche rivelato di non avere alcun rimpianto. Anzi, ha spiegato che alcune dinamiche del gioco l'hanno infastidita molto: "Il difetto più Grande di quest'edizione è che tutti volevano far pace ad ogni costo con inquilini che magari detestavano”. Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha dichiarato: "Gli autori mi chiamavano opinionista d'assalto”. Nonostante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) IlVip ha chiuso i battenti da un paio di settimane, ma continua a far discutere. Questa volta è, ex opinionista del reality di Canale 5, a parlarne. Intervistata da Tele Più, la showgirl si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Ma ha anche rivelato di non avere alcun rimpianto. Anzi, ha spiegato che alcune dinamiche del gioco l'hanno infastidita molto: "Ilpiùdi quest'edizione è che tutti volevano far pace ad ogni costo con inquilini che magari detestavano”. Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha dichiarato: "Gli autori mi chiamavano opinionista d'assalto”. Nonostante ...

