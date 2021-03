Il giocatore NBA Meyers Leonard è stato scaricato da FaZe Clan (Di sabato 13 marzo 2021) Il giocatore di basket dell’NBA nel ruolo di centro Meyers Leonard è nella bufera per aver pronunciato un insulto antisemita durante una diretta Twitch mentre stava giocando a Call of Duty Warzone. Leonard, attualmente in rosa dei Miami Heat ma fuori dal campo per aver recentemente subito un intervento alla spalla, è stato definitivamente sospeso per quanto accaduto. Gli Heat si sono subito dichiarati estranei da queste dichiarazioni e anzi le hanno condannate violentemente. La squadra di Miami coopererà con le autorità al fine di investigare se tutto ciò è privo di fondamento e per capire quali provvedimenti prendere. Leonard si è scusato per gli insulti pronunciati con un post sui social ma non sembra aver raggiunto il cuore die suoi tifosi. Il centro è stato sospeso ... Leggi su esports247 (Di sabato 13 marzo 2021) Ildi basket dell’NBA nel ruolo di centroè nella bufera per aver pronunciato un insulto antisemita durante una diretta Twitch mentre stava giocando a Call of Duty Warzone., attualmente in rosa dei Miami Heat ma fuori dal campo per aver recentemente subito un intervento alla spalla, èdefinitivamente sospeso per quanto accaduto. Gli Heat si sono subito dichiarati estranei da queste dichiarazioni e anzi le hanno condannate violentemente. La squadra di Miami coopererà con le autorità al fine di investigare se tutto ciò è privo di fondamento e per capire quali provvedimenti prendere.si è scusato per gli insulti pronunciati con un post sui social ma non sembra aver raggiunto il cuore die suoi tifosi. Il centro èsospeso ...

