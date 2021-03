Il Galles sbriga la pratica Italia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 13 marzo 2021) Non c’è stata partita. Non c’è mai stata partita.si è di fatto chiusa in venti minuti, tanti ne sono voluti perché i dragoni segnassero tre mete e prendessero il largo. Un piazzato di Dan Biggar dopo 3’, le mete di Josh Adams al 7’ con un’azione al largo e di Tobe Faletau al 13’, infine la meta di Ken Owens al 20’. Con la trasformazione di Biggar ii si issavano su un più che confortante 22 a 0. Ecco, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.