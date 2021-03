Il fumetto “Investigators” è arrivato anche in Italia

(Di sabato 13 marzo 2021) Disponibile nelle fumetteriene e online “” di John Patrick Green: la serie illustrata fuori per la collana Tipitondi di Tunué Per i giovani lettori è. La serie di John Patrick Green è disponibile inper Tipitondi di Tunué e ha già venduto negli USA 900mila copie, entrando di diritto nella classifica dei bestsellers del New York Times (sezione… L'articolo Corriere Nazionale.

