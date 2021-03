Il frusinate era scomparso da casa inspiegabilmente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : frusinate era

Il Messaggero

Nel 2015 è passato alle 450 entrando a far parte di un team dele collezionando varie ...il preludio alla definitiva consacrazione di Luca, arrivata l'anno dopo in sella ad una Moto Tm ...L'occupazione dei posti lettoal 94% tre giorni fa, con un incremento del 20% in pochissimo ... Oggi nelsiamo a quota 33mila dosi inoculate (8 mila vaccini in singola dose), al ritmo di ...Partiranno a marzo, a Frosinone, i Progetti Utili alla Collettività nell’ambito del reddito di cittadinanza. La giunta Ottaviani, mediante l’assessorato ...«Nella giornata del 11 marzo 2021 sono stati effettuati 2264 tamponi: 275 nuovi postivi e 165 negativizzati. Sonio stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore di residenti nella provincia di Fros ...