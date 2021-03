Il derby è delle granatine: Todis Salerno ok contro la Pol. Battipagliese (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Due su due. Dopo il vittorioso esordio di Potenza, la Todis Salerno batte anche la Polisportiva Battipagliese al termine di una gara molto combattuta e conferma il soddisfacente inizio di stagione. Al PalaSilvestri finisce 58-46 per le granatine di coach Aldo Russo, che mostrano grande spirito di squadra, intensità di gioco, solidità e attenzione difensiva nelle fasi cruciali della gara. Punteggio basso nella prima metà di gioco. Partita che inizia contratta, con tanti errori da fuori. Salerno tira tanto, ma realizza poco, mentre Battipaglia ha buon gioco su qualche rimbalzo di troppo concesso dalle padrone di casa. Il primo quarto finisce 11-12 per le ospiti. Nel secondo, Salerno inizia a cambiare marcia: aumenta le percentuali ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Due su due. Dopo il vittorioso esordio di Potenza, labatte anche la Polisportivaal termine di una gara molto combattuta e conferma il soddisfacente inizio di stagione. Al PalaSilvestri finisce 58-46 per ledi coach Aldo Russo, che mostrano grande spirito di squadra, intensità di gioco, solidità e attenzione difensiva nelle fasi cruciali della gara. Punteggio basso nella prima metà di gioco. Partita che inizia contratta, con tanti errori da fuori.tira tanto, ma realizza poco, mentre Battipaglia ha buon gioco su qualche rimbalzo di troppo concesso dalle padrone di casa. Il primo quarto finisce 11-12 per le ospiti. Nel secondo,inizia a cambiare marcia: aumenta le percentuali ...

