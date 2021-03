Il cordoglio del mondo della politica per Raoul Casadei: “Un’icona e testimonial” (Di sabato 13 marzo 2021) BOLOGNA – Il mondo della politica, e non solo, ricorda Raoul Casadei. “In una giornata così triste voglio pensare a quante persone, in tanti anni, hanno ballato sulle note di Raoul Casadei, artista che ha saputo reinterpretare un pezzo importante della tradizione musicale per renderla ancora più popolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il liscio è la musica più ballata in Italia ed è grazie a Raoul. Nello stringerci attorno alla famiglia per la grave perdita, esprimo il mio sincero cordoglio rendendo omaggio al Re del liscio, un simbolo della Romagna e della sua contagiosa vitalità”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, sulla scomparsa di Raoul Casadei. Leggi su dire (Di sabato 13 marzo 2021) BOLOGNA – Il mondo della politica, e non solo, ricorda Raoul Casadei. “In una giornata così triste voglio pensare a quante persone, in tanti anni, hanno ballato sulle note di Raoul Casadei, artista che ha saputo reinterpretare un pezzo importante della tradizione musicale per renderla ancora più popolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il liscio è la musica più ballata in Italia ed è grazie a Raoul. Nello stringerci attorno alla famiglia per la grave perdita, esprimo il mio sincero cordoglio rendendo omaggio al Re del liscio, un simbolo della Romagna e della sua contagiosa vitalità”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, sulla scomparsa di Raoul Casadei.

Tg1Rai : Addio a #RaoulCasadei: il re del liscio è morto all'ospedale di Cesena per le conseguenze legate al #Covid_19. Avev… - DaniloBatresi : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per morte del grande #RaoulCasadei. Po… - papito1492 : Che tipo di bestia è chi pubblica la sua foto insieme ad una persona appena deceduta, approfittando del cordoglio p… - teomondo : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per morte del grande #RaoulCasadei. Po… - BillaLill : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per morte del grande #RaoulCasadei. Po… -

Ultime Notizie dalla rete : cordoglio del L'addio a Marco Sciaccaluga Cordoglio per il saluto laico a Marco Sciaccaluga, il regista teatrale genovese morto a 67 anni nei giorni scorsi. Alla cerimonia hanno partecipat oltre ai famigliari, parenti, amici e colleghi del ...

Raoul Casadei morto, il toccante ricordo di Moreno degli Extraliscio: 'Ero la sua voce' Il mondo della musica è in lutto per la morte di Raoul Casadei e tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello di Moreno Conficconi , il 'biondo' del gruppo musicale 'Extraliscio' . 'Io e Raoul che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi ...

lutto Scomparsa di Domenico Coccoluto, il cordoglio del Fc Argentina Riviera24 Napoli, Ornella assassinata mentre il suo bambino dormiva. Il marito: “L’ho uccisa io” La nota del Sindacato UIL Numerose le attestazioni di cordoglio e stima in ricordo di Ornella. Al coro si unisce anche il sindacato UIL. Ornella era infatti figlia di un appartenente al sindacato.

Raoul Casadei morto, il toccante ricordo di Moreno degli Extraliscio: “Ero la sua voce” Moreno degli Extraliscio si è lasciato andare ad un toccante ricordo di Raoul Casadei: "Ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna" ...

per il saluto laico a Marco Sciaccaluga, il regista teatrale genovese morto a 67 anni nei giorni scorsi. Alla cerimonia hanno partecipat oltre ai famigliari, parenti, amici e colleghi...Il mondo della musica è in lutto per la morte di Raoul Casadei e tra i tanti messaggi dic'è anche quello di Moreno Conficconi , il 'biondo'gruppo musicale 'Extraliscio' . 'Io e Raoul che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi ...La nota del Sindacato UIL Numerose le attestazioni di cordoglio e stima in ricordo di Ornella. Al coro si unisce anche il sindacato UIL. Ornella era infatti figlia di un appartenente al sindacato.Moreno degli Extraliscio si è lasciato andare ad un toccante ricordo di Raoul Casadei: "Ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna" ...