Il cordoglio del mondo della politica per Raoul Casadei: "Un'icona e testimonial" (Di sabato 13 marzo 2021) BOLOGNA – Il mondo della politica, e non solo, ricorda Raoul Casadei. "In una giornata così triste voglio pensare a quante persone, in tanti anni, hanno ballato sulle note di Raoul Casadei, artista che ha saputo reinterpretare un pezzo importante della tradizione musicale per renderla ancora più popolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il liscio è la musica più ballata in Italia ed è grazie a Raoul. Nello stringerci attorno alla famiglia per la grave perdita, esprimo il mio sincero cordoglio rendendo omaggio al Re del liscio, un simbolo della Romagna e della sua contagiosa vitalità". Così l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, sulla scomparsa di Raoul Casadei.

