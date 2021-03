Il blazer | il capo d’abbigliamento di maggiore tendenza

(Di sabato 13 marzo 2021) Ilè ilche dominerà a partire da questa primavera. La sua versatilità lo rende adatto in ogni occasione Se state pensando a quale sarà ildi abbigliamento più diper l’imminente primavera, ma anche per la moda autunno-inverno 2021, la risposta è sicuramente il. Le ultime sfilate di Milano e Parigi hanno messo in evidenza proprio questain fatto di abbigliamento femminile. Ilè da sempre considerato ildella formalità, dell’eleganza ordinata, che si indossa al colloquio di lavoro o alla riunione, ma da quest’anno lo vediamo declinato in diverse maniere: sui jeans, coordinati con gonne e pantaloni o semplicemente con una semplice T-shirt. La nuova ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : blazer capo

Corriere della Sera

C'è bisogno di ottimismo, di energia: ungiallo è una carica di buon umore a costo zero. Basta un, come quello proposto da Philosophy di Lorenzo Serafini, per accendere completamente ...... complice il nuovo modo di vivere: non solo per lo sport, viene abbinata a gonne longuette o a balze, indossata sotto un bel cappotto o un. E nei momenti di relax resta ilcocooning per ...con stampa a righe il modello a destra, ecco un tris di giacche su cui investire non appena arriveranno i primi tepori primaverili. Il blazer, elegante e funzionale, è il capo perfetto per ogni ...Nuove tendenze moda donna in arrivo per l'autunno 2021. Nuovi tagli sartoriali, modelli unici e abbinamenti innovativi: quali sono le novità?