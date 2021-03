Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati: «Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre» (Di sabato 13 marzo 2021) Una foto in bianco e nero con i due volti vicini, sorpresi nell’intimità di una vacanza insieme. È questo lo scatto che Iker Casillas e Sara Carbonero scelgono di condividere sui loro profili Instagram per annunciare la fine della loro relazione. L’ex portiere del Real Madrid, Porto e della nazionale spagnola e la giornalista televisiva hanno pensato bene di zittire i rumors delle ultime settimane prendendo direttamente il controllo della situazione. «Sia io che Sara ci sentiamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi il nostro amore prende strade diverse ma non lontane, poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora» ha scritto Casillas lasciando intendere che i rapporti tra i due siano più che buoni. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Una foto in bianco e nero con i due volti vicini, sorpresi nell’intimità di una vacanza insieme. È questo lo scatto che Iker Casillas e Sara Carbonero scelgono di condividere sui loro profili Instagram per annunciare la fine della loro relazione. L’ex portiere del Real Madrid, Porto e della nazionale spagnola e la giornalista televisiva hanno pensato bene di zittire i rumors delle ultime settimane prendendo direttamente il controllo della situazione. «Sia io che Sara ci sentiamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi il nostro amore prende strade diverse ma non lontane, poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora» ha scritto Casillas lasciando intendere che i rapporti tra i due siano più che buoni.

Advertising

sportli26181512 : Casillas-Carbonero, ufficiale la separazione. Sara: 'Decisione di comune accordo. Ora strade diverse': Iker Casilla… - CalcioNews24 : Iker Casillas conferma la fine della storia con Sara Carbonero – FOTO - Morretz97 : RT @_lasilviaaa: Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano, e noi qua non abbiamo ancora superato il bacio in mondovisione nel 2010 post vi… - angiuoniluigi : RT @repubblica: È ufficiale: Sara Carbonero e Iker Casillas si sono lasciati. Il post su Instagram - MarcoZigagna : RT @marco_rogerio_: Si sono lasciati Iker Casillas e Sara Carbonero. La vita non ha più senso. -