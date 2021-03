Ibrahimovic punta il Manchester United: lo svedese vuole esserci giovedì (Di sabato 13 marzo 2021) Ibrahimovic vuole rientrare per la sfida di Europa League a San Siro contro la sua ex squadra Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo e farlo in una notte europea come quella di giovedì prossimo assumerebbe un significato speciale. L’ultima volta in campo si era esibito all’Olimpico, il 21 febbraio scorso: nemmeno un’ora di gioco e poi l’uscita forzata per la lesione al muscolo adduttore sinistro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese cerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di coppa. I numeri del Milan con o senza Zlatan non sono così differenti, anzi: ma la sensazione è che con Ibra di nuovo disponibile tutti, dallo staff ai tifosi, sarebbero molto più tranquilli. Resta il fatto che con lo svedese in campo il Milan ha vinto il 56,35% ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021)rientrare per la sfida di Europa League a San Siro contro la sua ex squadra Zlatannon vede l’ora di tornare in campo e farlo in una notte europea come quella diprossimo assumerebbe un significato speciale. L’ultima volta in campo si era esibito all’Olimpico, il 21 febbraio scorso: nemmeno un’ora di gioco e poi l’uscita forzata per la lesione al muscolo adduttore sinistro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, locerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di coppa. I numeri del Milan con o senza Zlatan non sono così differenti, anzi: ma la sensazione è che con Ibra di nuovo disponibile tutti, dallo staff ai tifosi, sarebbero molto più tranquilli. Resta il fatto che con loin campo il Milan ha vinto il 56,35% ...

