I Santi di Domenica 14 Marzo 2021

I SANTI DEL GIORNO, 14 Marzo

Santa MATILDE DI GERMANIA Regina
Engern, Sassonia, 895 circa – Quedlinburgo, Sassonia, 14 Marzo 968

Da lei e da suo marito Enrico I (duca di Sassonia e più tardi re di Germania) discende la casata che conterà quattro imperatori: la famosa dinastia sassone. Educata nel monastero di Herford, in Westfalia, dove sua nonna era badessa, Matilde sa leggere e scrivere, un fatto non frequentissimo nelle grandi casate del tempo, e non si mantiene estranea alle vicende della politica. Quando nel 936 muore suo marito Enrico, lei non è molto favorevole al primogenito Ottone come successore e tenta di far …

San LAZZARO DI MILANO Vescovo
sec. V

Sant' URIO Prete venerato a ...

