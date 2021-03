I nuovi casi positivi in Italia (Di sabato 13 marzo 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 13 marzo 2021. Coronavirus, bilancio del 13 marzo: 26.062 casi e 317 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 13 marzo 2021. Coronavirus, bilancio del 13 marzo: 26.062e 317 morti in più su Notizie.it.

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 2.116.… - RegLombardia : #LNews Record di tamponi, ne sono stati infatti effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9,4%). I guariti… - RaiNews : Covid: oggi 26.062 nuovi casi e 317 morti - MrEfis79 : RT @AnsaSardegna: Covid: 106 nuovi casi e 3 morti in Sardegna. Tasso positività al 2,4%, 22 (-1) ricoveri in terapia intensiva #ANSA https:… - canalesicilia : 650 i nuovi casi di #Covid in #Sicilia, media mensile positivi 532,1 - -