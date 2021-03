I lavoratori Amazon incrociano le braccia: sciopero nazionale il 22 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Si terrà lunedì prossimo, 22 marzo, il primo sciopero a livello nazionale dei lavoratori Amazon. La logistica e la distribuzione si fermeranno quel giorno in tutti i siti italiani del colosso del commercio elettronico. Una decisione presa dai sindacati dopo che la multinazionale si è dimostrata “indisponibile al confronto”, denunciano. “L’e-commerce e Amazon in particolare con lo scoppio della pandemia stanno vivendo un vero boom di ordini e di fatturato”, spiegano i sindacati. Crescita a cui non è però coincisa una maggiore attenzione rispetto ai lavoratori e alle loro esigenze. Un discorso che vale non solo per chi smista pacchi e pacchetti, ma anche per gli addetti alle consegne: “Arrivano a fare anche 44 ore di lavoro settimanale, e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Si terrà lunedì prossimo, 22, il primoa livellodei. La logistica e la distribuzione si fermeranno quel giorno in tutti i siti italiani del colosso del commercio elettronico. Una decisione presa dai sindacati dopo che la multisi è dimostrata “indisponibile al confronto”, denunciano. “L’e-commerce ein particolare con lo scoppio della pandemia stanno vivendo un vero boom di ordini e di fatturato”, spiegano i sindacati. Crescita a cui non è però coincisa una maggiore attenzione rispetto aie alle loro esigenze. Un discorso che vale non solo per chi smista pacchi e pacchetti, ma anche per gli addetti alle consegne: “Arrivano a fare anche 44 ore di lavoro settimanale, e ...

