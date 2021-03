I giornali spagnoli sono sicuri: Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid (Di sabato 13 marzo 2021) L’eliminazione in Champions League subita per mano del Porto potrebbe aver sancito la fine del rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus al termine della stagione. In questo senso, i giornali spagnoli sono sicuri che il giocatore voglia tornare al Real Madrid. Questo, ad esempio, è quanto si legge sulla prima pagina di oggi di Marca. Occhiolino di Cristiano Ronaldo per tornare. Il Real Madrid scarta per il momento il possibile ritorno del crack di lusso. Il portoghese è stato molto contestato nella Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. Allo stesso modo AS rilancia la notizia, puntando sul vantaggio economico che trarrebbe la Juve ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) L’eliminazione in Champions League subita per mano del Porto potrebbe aver sancito la fine del rapporto trae la Juventus al termine della stagione. In questo senso, iche il giocatore vogliaal. Questo, ad esempio, è quanto si legge sulla prima pagina di oggi di Marca. Occhiolino diper. Ilscarta per il momento il possibile ritorno del crack di lusso. Il portoghese è stato molto contestato nella Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. Allo stesso modo AS rilancia la notizia, puntando sul vantaggio economico che trarrebbe la Juve ...

Advertising

napolista : I giornali spagnoli sono sicuri: Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid Sia Marca che As lanciano la notizi… - martisshe : @draghistan_ ma seria? i giornali spagnoli lo esaltano, addirittura non vedono l’ora che torni al real hahahahaha i… - FabioCasalucci : La verità è che i giornali spagnoli 'difendono' le loro squadre molto più di quanto non facciano i nostri media di… - lau67to : @fiamma1990 ho appena visto sui giornali spagnoli; spero di no, è una voce che gira da mesi, ma loro hanno sempre s… - mcarradori : @FBiasin Una persona mi disse una trentina di anni fa: le coppe le vincono tutti, prima o poi toccherà anche all’In… -