Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | successi per Val Pusteria | Asiago | Vipiteno | Cortina e Renon | cadono Fassa e Gherdeina

(Di domenica 14 marzo 2021) Sabato sera ad alta tensione per la2020-. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la regular season ed i verdetti vanno ormai a comporsi. Lubiana è già sicura del primo posto, mentre al secondo rimane Jesenice, che supera all’overtime. Terzo posto per Valche schianta Lustenau, mentredemolisce Linz e si conferma al quarto posto e, quindi, già nei playoff. Al quinto troviamoche sconfigge Bregenzerwald, quindiè settimo dopo aver superato l’EC KAC II. Rittner Buam – EC KAC II 4-1: ancora un successo perche sblocca il match con Lutz dopo 9:31. Raddoppio con Spinell al 12:18, quindi Ohler segna il 3-0 già al 15:16. Gli ospiti accorciano ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: successi per Val Pusteria, Asiago, Vipiteno, Cortina e Renon, cadono Fassa e Gh… - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, rinviata su richiesta del Milano(accertamenti Covid)la gara-2 di Torre - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, gara 2: arriva Milano, Valpe cerca la finale - zazoomblog : Hockey ghiaccio ICE League 2021: Bolzano cede al Bratislava nella gara-1 dei quarti di finale - #Hockey #ghiaccio… - zazoomblog : Hockey ghiaccio ICE League 2021: Bolzano cede al Bratislava nella gara-1 dei quarti di finale - #Hockey #ghiaccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

L'Eco del Chisone

Rinvio dell'ultim'ora per la semifinale, gara - 2, tra Bulldogs Valpellice e Milano Bears. Su richiesta dell'HC MIlano, per motivazioni legate al Covid, in via di accertamento l'incontro in programma ...Superato lo scoglio di gara - 1 col successo all'overtime(gol di Rosso), la Valpe affronta Milano con il vantaggio nella serie di semifinale best of 3. Come dire che al "Cotta Morandini", in un match ...Incerottatissimi, i leventinesi sono caduti 3-1 a Rapperswil, scivolando all'undicesimo posto della classifica.L’Ambrì si presenta a Rapperswil privo di Flynn, uscito malconcio dal derby. Il centro statunitense lamenta una distorsione alle cervicali. Sono dunque solo due gli stranieri a disposizione di Cereda.