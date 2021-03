Heater Parisi | “Non mi fido del vaccino Ecco com’è ridotta mia madre”

(Di sabato 13 marzo 2021) Heatherda sempre free-vax, ora più che mai. La ballerina ha ribadito che "io e la mia famiglia non faremo il", a maggior ragione dopo quanto accaduto alla. Anita, come tanti a 85 anni, ha deciso di vaccinarsi con Moderna. "Io, come sapete, sono contraria al- mette le mani avanti lanell'ultimo post condiviso su Instagram - ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che è cosa diversa)". La cantante si dice infatti a favore della libertà di scelta e non contraria a prescindere all'antidoto contro il coronavirus. Una chiara frecciatina a Selvaggia Lucarelli con cui laaveva avuto una lunga litigata. Poi ...

Advertising

Susannagr17 : Vaccino, Heater Parisi: 'Irriconoscibile, semi-paralizzata. Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino'. Delirio o orr… - ClinicamenteB : Vaccino, Heater Parisi Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino' - RobertoZucchi11 : Vaccino, Heater Parisi: 'Irriconoscibile, semi-paralizzata. Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino'. Delirio o orr… - PAOLAGOSTINI : Vaccino, Heater Parisi: 'Irriconoscibile, semi-paralizzata. Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino'. Delirio o orr… - MenegazziMarina : Vaccino, Heater Parisi: 'Irriconoscibile, semi-paralizzata. Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino'. Delirio o orr… -

Ultime Notizie dalla rete : Heater Parisi

Liberoquotidiano.it

'Io, come sapete, sono contraria al vaccino - mette le mani avanti lanell'ultimo post condiviso su Instagram - ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per ...Anche "Fantastico" è diviso dal vaccino. Avremmo mai immaginato di assistere ad un duello (a distanza) sulla virologia tra Raffaella Carrà ed? Ovviamente no. Eppure questo scontro fra regine della prima serata, molto più serio di quanto non possa sembrare, ci spiega a suo modo come sia diventato nazionalpopolare il braccio di ...Sono più di 1,6 milioni all’anno i parti di gemelli. Mai erano stati tanti negli ultimi quarant’anni. È frutto del ricorso sempre maggiore alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, ma non ...LUNEDI' 8 MARZO Cecilia e Ignazio “trasgressivi” sulle piste da sci e con loro c’è anche Damante con la sua Elisa Ultimo si è fidanzato con la figlia di Heather Parisi, sui social la foto del bacio ...