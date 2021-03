Guia Soncini | chi è | età | storia e carriera della giornalista bolognese

Advertising

ClaraNapolitano : RT @danielerielli: PDR #21 GUIA SONCINI @lasoncini autrice di 'L'era della suscettibilità' (@MarsilioEditori ) un libro che è boccata di a… - cxrla : RT @danielerielli: PDR #21 GUIA SONCINI @lasoncini autrice di 'L'era della suscettibilità' (@MarsilioEditori ) un libro che è boccata di a… - beavaldirana : RT @HuffPostItalia: Guia Soncini e il 'Pensa oggi' quanto siamo più poveri di ironia e autoironia - lucarocca72 : Guia Soncini e il 'pensa oggi' quanto siamo più poveri di ironia e autoironia | L'HuffPost - SeverinDiviso : @stefani76102098 @_Arimoon88 Devi leggere, se ti va, 'l'era della suscettibilità' di Guia Soncini @lasoncini -

Ultime Notizie dalla rete : Guia Soncini

Compulsate attentamente le pagine 49 - 58, capitolo 'Pensa oggi', del libro 'L'era della suscettibilità' (Marsilio) di: e finalmente capirete in che pozzo nero autocensorio e neo - oscurantista siamo precipitati. E quanto si sia allargata l'area del proibito, del 'non si può dire', delle lingue tagliate (...Non la tengo lunga: conoscodall'altro millennio, le voglio bene, adoro qualsiasi cosa scriva, per come la scrive e per le ragioni per cui la scrive. Quando mi sono arrivate le bozze del suo libro (ci tengo a farvi ...Il futuro segretario del Pd sembra una di noi povere illuse trentenni che volevamo rifarci del bruto che ci aveva lasciato, ma resterà sempre quello che non guarda Renzi per non ucciderlo con lo sguar ...Con un inserto speciale su Alexei Navalny, un graphic novel di Giovanni Nardone, l’anticipazione del nuovo libro di Guia Soncini “L’era della suscettibilità” e la recensione di Luca Bizzarri.