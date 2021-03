Grey’s Anatomy | ci scappa il morto! Questa è l’ultima stagione? Anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di sabato 13 marzo 2021) Giovedì 11 marzo su Abc è tornatocon una puntata shock, l’ennesima, che ha lasciato i fan sconvolti e probabilmente anche molto perplessi! Il medical drama più seguito al mondo, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria globale, si è insidiato di nuovo nel palinsesto televisivo americano con un episodio di grande impatto emotivo! Nella serata crossover di “Station 19” (“Train in Vain”) e “” (“Helplessly Hoping”) su ABC, il pubblico americano ha detto addio a un altro personaggio amatissimo: il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) Sì, avete capito bene: anche il “nuovo” amore di Meredith Grey, che abbiamo visto soffrire a lungo per il disturbo di bipolarismo, lascia la serie in modo tragico e inaspettato! Nel corso della drammatica puntata, DeLuca viene accoltellato dalla ...