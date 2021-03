Granieri | duro colpo anche per oltre 1300 agriturismi della nostra regione Solo Roma vale 6 miliardi

(Di sabato 13 marzo 2021) Secondo una stima effettuata da Coldiretti le misure restrittive che da lunedì daranno lo stop a ristoranti, bar, pizzerie ed, costeranno50 milioni di euro a settimanae nel Lazio con una perdita che supera il 70 per cento. Perdita che vai 150 milioni di euro di fatturato, se si prendono in considerazionele restrizioni annunciate per le festività di Pasqua.. “Unper tutto il canale Horeca – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David– e le aziende del settore, che si ripercuote sull’intera filiera. Servono urgentemente interventi e misure di sostegno. Questa volta ...

