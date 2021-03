Governo medioevale delle immagini

(Di domenica 14 marzo 2021) Nel 1394 Guido di Bari era a Firenze. Un’anonima cronaca racconta che i fiorentini si dovettero affrettare a coprire un affresco che si trovava sulle pareti esterne del Palazzo del Podestà (l’attuale Bargello) affinché Guido non vedesse che al Duca d’Atene, Gualtieri VI di Brienne, cui era legato da parentela, era stato applicato il trattamento riservato ai traditori, ai ladri e ai condannati: gli era stato, cioè, dedicato un affresco infamante. «Avaro, traditore, e poi crudele; lussurioso, ingiusto e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Governo medioevale

Il Manifesto

... pure di statura intellettuale e morale di alto livello, soprattutto nel periodo. ... come docenti di teologia e come responsabili in particolari servizi dinelle varie ...... la storica sede municipale del Castelloche ospita la biblioteca comunale. ...- 19 è un nemico subdolo ed è necessario continuare ad osservare scrupolosamente le norme disposte dal, ...Dopo settimane di mercato delle vacche il governo nazionale sta valutando l’idea di archiviare il totem della priorità, criterio che ha identificato ...