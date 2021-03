Golf, The Players Championship: i risultati del secondo giro (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il primo giro ricco di sorprese, anche nel secondo non sono mancate. Infatti il leader al The Players è ora Lee Westwood, che continua a stupire tutti dopo il secondo posto di settimana scorsa. The Players: il secondo giro Al The Players c’è un nuovo leader, l’inglese Lee Westwood (-9). Dopo un ottimo primo giro in 69 ha siglato un fantastico 66 con sei birdie senza neanche un singolo bogey. In seconda posizione si trova il giovane connazionale Matthew Fitzpatrick (-8) grazie a due giri consecutivi in 68. Il leader della prima giornata, Sergio Garcia (-7), si trova ora in terza posizione a pari merito con Chris Kirk, primo statunitense che si trova in classifica. Staccato di un solo colpo si trova un favorito della vigilia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo il primoricco di sorprese, anche nelnon sono mancate. Infatti il leader al Theè ora Lee Westwood, che continua a stupire tutti dopo ilposto di settimana scorsa. The: ilAl Thec’è un nuovo leader, l’inglese Lee Westwood (-9). Dopo un ottimo primoin 69 ha siglato un fantastico 66 con sei birdie senza neanche un singolo bogey. In seconda posizione si trova il giovane connazionale Matthew Fitzpatrick (-8) grazie a due giri consecutivi in 68. Il leader della prima giornata, Sergio Garcia (-7), si trova ora in terza posizione a pari merito con Chris Kirk, primo statunitense che si trova in classifica. Staccato di un solo colpo si trova un favorito della vigilia ...

