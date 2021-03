Golf, Lee Westwood sale in testa al The Players Championship. Tagliato Francesco Molinari (Di sabato 13 marzo 2021) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell”attesissimo The Players Championship (montepremi 15 milioni di dollari). Il cosiddetto quinto Major si snoda dal 1982 sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti). Ricordiamo che nella passata stagione il Players fu sospeso al termine del primo round per la pandemia e che il Golf, come gran parte degli ambienti lavorativi e sportivi, si fermò per ben tre mesi a partire da quella data. Al termine del secondo round c’è un cambio della guardia al comando della leaderboard. Grazie ad un giro perfetto in cui trova 6 birdie senza nessuna macchia, Lee Westwood risale dalla sesta alla prima posizione. L’inglese guida con lo score di -9 (135 colpi) e vanta una lunghezza di margine ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Iisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell”attesissimo The(montepremi 15 milioni di dollari). Il cosiddetto quinto Major si snoda dal 1982 sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti). Ricordiamo che nella passata stagione ilfu sospeso al termine del primo round per la pandemia e che il, come gran parte degli ambienti lavorativi e sportivi, si fermò per ben tre mesi a partire da quella data. Al termine del secondo round c’è un cambio della guardia al comando della leaderboard. Grazie ad un giro perfetto in cui trova 6 birdie senza nessuna macchia, Leeridalla sesta alla prima posizione. L’inglese guida con lo score di -9 (135 colpi) e vanta una lunghezza di margine ...

Advertising

series_up : #GOLFTV @AleBellicini incredibile che un giocatore come Lee Westwood non abbia mai vinto un major. Nel 2022 mi pren… - Stefano33235008 : #GOLFTV Tifo decisamente Lee. Massimo rispetto x le scelte di Bryson, ma il suo gioco è molto lontano dal mio “conc… - cmagix52 : #GOLFTV un paio di commenti Lee Westwood grandioso difende la categoria over 50 il papa' di lucas e' stato per anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Lee golf, Sergio Garcia protagonista in Florida In bella evidenza anche Lee Westwood e Bryson DeChambeau nel gruppetto al sesto posto. A seguire, una quindicina di giocatori a - 2, fra cui Patrick Reed, Jordan Spieth, Ryan Palmer e Jason Day. ...

golf, ... ha superato al fotofinish la concorrenza del britannico Lee Westwood, che partiva al comando e ha ... Con l'exploit al Bay Hill Club & Lodge lo "scienziato pazzo" del golf maschile ritrova la Top 10 del ...

Golf: Lee Westwood, vincerà un major? - golf Metropolitan Magazine Golf, The Players Championship: i risultati del secondo giro Dopo il primo giro ricco di sorprese, anche nel secondo non sono mancate. Infatti il leader al The Players è ora Lee Westwood ...

Drysdale ispirato da Westwood David Drysdale, secondo classificato nel Commercial Bank Qatar Masters dello scorso anno, sta prendendo ispirazione da Lee Westwood e spera di fare meglio all'Education City Golf Club questa settimana ...

In bella evidenza ancheWestwood e Bryson DeChambeau nel gruppetto al sesto posto. A seguire, una quindicina di giocatori a - 2, fra cui Patrick Reed, Jordan Spieth, Ryan Palmer e Jason Day. ...... ha superato al fotofinish la concorrenza del britannicoWestwood, che partiva al comando e ha ... Con l'exploit al Bay Hill Club & Lodge lo "scienziato pazzo" delmaschile ritrova la Top 10 del ...Dopo il primo giro ricco di sorprese, anche nel secondo non sono mancate. Infatti il leader al The Players è ora Lee Westwood ...David Drysdale, secondo classificato nel Commercial Bank Qatar Masters dello scorso anno, sta prendendo ispirazione da Lee Westwood e spera di fare meglio all'Education City Golf Club questa settimana ...