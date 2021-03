Golf, Lee Westwood in testa al The Players Championship 2021 dopo tre giri davanti a DeChambeau (Di domenica 14 marzo 2021) Il terzo giro del The Players Championship 2021 si è chiuso da pochi minuti con la testa della leaderboard occupata da Lee Westwood. Il sempreverde britannico dimostra di essere ancora letale nonostante le 47 primavere compiute e si mette in perfetta posizione per andare a caccia domani della terza vittoria sul PGA Tour della carriera, a distanza di 23 anni dalla prima e di 11 dall’ultima. Uno dei giocatori più iconici e vincenti del tour europeo, nel quale vanta 25 titoli (ottavo all time) è sbarcato questa settimana sul leggendario percorso TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida) per insegnare Golf ai rivali americani, e partirà domani mattina con due lunghezze di vantaggio sulla concorrenza L’inglese, già leader dopo le 36 buche, ha mantenuto i nervi saldi e ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il terzo giro del Thesi è chiuso da pochi minuti con ladella leaderboard occupata da Lee. Il sempreverde britannico dimostra di essere ancora letale nonostante le 47 primavere compiute e si mette in perfetta posizione per andare a caccia domani della terza vittoria sul PGA Tour della carriera, a distanza di 23 anni dalla prima e di 11 dall’ultima. Uno dei giocatori più iconici e vincenti del tour europeo, nel quale vanta 25 titoli (ottavo all time) è sbarcato questa settimana sul leggendario percorso TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida) per insegnareai rivali americani, e partirà domani mattina con due lunghezze di vantaggio sulla concorrenza L’inglese, già leaderle 36 buche, ha mantenuto i nervi saldi e ...

